مسلسلات مصرية نجت من حجر كورونا وتنتظر العرض في رمضان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تشهد دراما رمضان هذا العام عودة عدد كبير من الفنانين الذين غابوا عن الدراما الرمضانية سواء في العام الماضي أو الأعوام القليلة الماضية، فمع تبقي 3 أسابيع فقط على أول أيام شهر رمضان بات من الواضح أي الأعمال نجت من حجر كورونا وستجد طريقها الى شاشات العرض.

فالنتينو عادل إمام

فبحسب ما نشرة موقع اليوم السابع يتصدر قائمة العائدين لدراما رمضان هذا العام الزعيم عادل امام بمسلسل "فلانتينو" الذى كان يصوره العام الماضى ولكنه توقف وتأجل عرضه، ليتم استئناف تصويره مؤخراً والانتهاء منه للعرض في شهر رمضان هذا العام، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني وفاء صادق، طارق الابياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة وآخرين.

دهب عيرة ليسرا

يسرا تعود هي الأخرى إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، بمسلسل "دهب عيرة" تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وهو شراكة إنتاجية بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، تيام مصطفى قمر، سلوى عثمان، ورمزي العدل.

النهاية ليوسف الشريف

يوسف الشريف يعود بعد غياب عامين كاملين عن الدراما الرمضانية بمسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمد لطفي وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد كبير من الفنانين، لتكون عودة قوية للشريف بعد آخر أعماله بالدراما مسلسل "كفر دلهاب" في شهر رمضان 2017.

بـ 100 وش لنيللي كريم

نيللى كريم أيضاً تعود هذا العام إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "بـ 100 وش" تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري ويشاركها البطولة آسر ياسين إضافة إلى علا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى دوريش ودنيا ماهر ولؤي عمران وذلك بعد غيابها العام الماضي حيث كان آخر أعمالها مسلسل "اختفاء" في شهر رمضان 2018.

Advertisements

سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي

وتشهد دراما رمضان هذا العام عودة النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد سويا فى مسلسل واحد بعنوان "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أميركي ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد من الفنانين كضيوف شرف.

ليالينا لغادة عادل

غادة عادل تعود إلى الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، بمشاركة إياد نصار وخالد الصاوى وصابرين ونهى عابدين ومحمد علي رزق ومحمد الشقنقيري وهاجر الشرنوبي وهبة عبد الغني وهشام الشاذلي، وذلك بعدما انشغلت العام الماضى بتصوير مسلسل بعنوان "مملكة إبليس" والذى عرض الموسم الأول منه على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت.

جمع سالم لزينة

زينة كذلك تعود إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "جمع سالم" الذى بدأته في اللحظات الأخيرة، ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان وتأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، حيث كان آخر ظهور لزينة في الدراما خلال شهر رمضان 2018 بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".

تقاطع طرق لمنى زكي

منى زكى هي الأخرى تعود إلى الدراما هذا العام بمسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن ويشاركها البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وذلك بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" مع المخرج محمد ياسين وبمشاركة العديد من الفنانين.

مواضيع قد تهمك :