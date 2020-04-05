راغب علامة يواجه كورونا بـ "فرسان المرحلة"

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"الخليج 365" من بيروت: في أغنية مصورة جديدة يظهر المغني اللبناني راغب علامة عند تقاطع شارع الرينغ في وسط العاصمة اللبنانية بيروت والذي كان مسرحاً لاحتجاجات السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) واضعاً قناعاً واقياً على وجهه وهو يقف بمفرده مؤديا أغنية بعنوان "فرسان المرحلة".

وفي مشاهد الأغنية التي أخرجها اللبناني سامي صعب يسير علامة في شوارع خلت تماماً من المارة ثم يعود إلى منزله مخاطباً العاملين في ظل الظروف الصعبة. وكلمات الأغنية من تأليف الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وقام بتلحينها وتوزيعها الملحن جان ماري رياشي.

أغنيتي لكل محارب

وقال علامة لرويترز: "هناك أطباء وممرضون وعمال وصحافيون وفرق الإسعاف المدني وقبلهم كان هناك جنود على الجبهات ومحاربون.. كلهم أبطال وفرسان حقيقيون ويستحقون التحية. لم نشعر بعظمة أعمالهم إلا عندما قدموا لنا طوق النجاة ومنحونا الحياة".

وأضاف "أغنيتي هي لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن".

تحديات تصوير الفيديو كليب

وجرى تصوير الأغنية بشكل آمن تماماً حيث عمل كل من ساهم فيها من موقعه سواء في المنزل أو المكتب أو المستشفيات التي تعالج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

والتزاماً بقرار عدم الاختلاط تبرز الأغنية المصورة الشاعر وهو يكتب الكلمات من منزله والملحن يقوم بدوره عن بعد والمغني يسجل من منزله فيما يتم عرض لقطات لأطباء وممرضين ومسعفين وفرق إنقاذ وصليب أحمر.

وحرص علامة على إعطاء مساحة للأمل في نهاية الأغنية، حيث يظهر طفل يرتدي القناع الطبي الواقي في الشارع نفسه لكنه ينزع عن وجهه هذا القناع كمؤشر على نهاية الصراع مع هذا المرض يوماً ما كما يؤكد علامة.



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