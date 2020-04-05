شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى صورة نادرة مع والده الزعيم: "أول مرة أشوفها.. جبتوها منين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد إمام، صورة نادرة له مع والده الزعيم عادل إمام، خلال فترة طفولته، قال عنها: "أول مرة أشوفها!! انتوا جبتوها منين؟".

وظهر فى الصورة التى تعود لنحو 3 عقود من الزمان، الطفل محمد إمام، وهو يقبل والده زعيم الكوميديا على خده.





من ناحية أخرى، شارك الفنان حمدى الميرغنى، متابعيه، بمقطع فيديو للزعيم عادل أمام من مسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل، الذى يعد البرومو الأول للمسلسل الجديد.





ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

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مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بمسلسل فلانتينو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها فى أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.