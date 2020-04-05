شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2020.. موسم العائدين إلى الدراما بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان هذا العام عودة عدد كبير من الفنانين والفنانين الذين غابوا عن الدراما الرمضانية سواء فى العام الماضى أو الأعوام القليلة الماضية، حيث أصبحت الأمور واضحة بشأن الأعمال المقرر عرضها فى الشهر الكريم مع تبقى 3 أسابيع فقط على انطلاق عرض حلقات المسلسلات مع أول أيام شهر رمضان.

ويتصدر قائمة العائدين لدراما رمضان هذا العام الزعيم عادل امام بمسلسل "فلانتينو" الذى كان يصوره العام الماضى ولكنه توقف وتأجل عرضه، ليتم استئناف تصويره مؤخراً والانتهاء منه للعرض في شهر رمضان هذا العام، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وحمدى الميرغنى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.



فلانتينو

يسرا تعود هى الأخرى إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث عرض آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" خارج شهر رمضان، وتقدم مسلسل "دهب عيرة" تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وهو شراكة إنتاجية بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، سلوى عثمان ورمزى العدل.



يسرا

يوسف الشريف يعود بعد غياب عامين كاملين عن الدراما الرمضانية بمسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمد لطفى وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد كبير من الفنانين، لتكون عودة قوية للشريف بعدم آخر أعماله بالدراما مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017.



يوسف الشريف

نيللى كريم أيضاً تعود هذا العام إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "بـ 100 وش" تأليف عمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى ويشاركها البطولة آسر ياسين إضافة إلى علا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى دوريش ودنيا ماهر ولؤى عمران وذلك بعد غيابها العام الماضى حيث كان آخر أعمالها مسلسل "اختفاء" فى شهر رمضان 2018



نيللى كريم

وتشهد دراما رمضان هذا العام عودة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد سويا فى مسلسل واحد بعنوان "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته ويخرجه وائل إحسان، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر وعدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد السقا وهيفاء وهبى ونانسى عجرم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وصبرى فواز وروجينا.



نادية الجندى ونبيلة عبيد

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غادة عادل تعود إلى الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "ليالينا" وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، بمشاركة إياد نصار وخالد الصاوى وصابرين ونهى عابدين ومحمد على رزق ومحمد الشقنقيرى وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى وهشام الشاذلى، وذلك بعدما انشغلت العام الماضى بتصوير مسلسل بعنوان "مملكة إبليس" والذى عرض الموسم الأول منه على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت.



غادة عادل

زينة كذلك تعود إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "جمع سالم" الذى بدأته في اللحظات الأخيرة، ويشاركها البطولة دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، حيث كان آخر ظهور لزينة في الدراما خلال شهر رمضان 2018 بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".



زينة

كما يعود الفنان أكرم حسنى إلى الدراما فى رمضان المقبل بمسلسل "رجالة البيت - تيمون وبومبا" بمشاركة أحمد فهمى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وذلك بعد غيابه العام الماضى حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" فى شهر رمضان 2018 بمشاركة أحمد أمين وريم مصطفى وإخراج خالد الحلفاوى.



اكرم حسنى

منى زكى هي الأخرى تعود إلى الدراما هذا العام بمسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن ويشاركها البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وذلك بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القية" مع المخرج محمد ياسين وبمشاركة العديد من الفنانين.



منى زكى

خالد الصاوى الغائب منذ 3 سنوات بعدما قدم آخر أعماله "هى ودافنشى" عام 2016، يعود إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبمشاركة غادة عادل وصابرين واياد نصار الذى يعد من النجوم العائدين الى الدراما الرمضانية بعد غياب، حيث آخر أعماله الرمضانية مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017.



خالد الصاوى