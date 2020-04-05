"تزوجت من صاحب أول فيلم واقعي مصري.. وماتت في سن صغيرة".. معلومات عن أميرة أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم الذكرى الـ52 لرحيل الفنانة أميرة أمير، التي اشتهرت في الأربعينيات والخمسينيات.



ونرصد لكم في هذه التقرير معلومات عن الفنانة الراحلة.



-ولدت في 17 يناير 1920، ورحلت في 5 أبريل 1968.

-بدأت في فيلم "ابنتي" عام 1944 مع الفنانة صاحبة الفضل على السينما المصرية عزيزة أمير، وجسدت في الفيلم ابنة عزيزة أمير.

-توالت أعمالها الفنية خلال النصف الثاني من الأربعينتات والنصف الأول من الخمسينيات.

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-قدمت في مشوارها 13 عملا فقط في السينما من أبرزها: "عودة طاقية الإخفاء، ليلة الجمعة، قصة غرام، المستهترة، تحت سماء المدينة".



-بعد فيلم الله معنا عام 1955، غابت لـ6 سنوات، قبل أن تقدم فيلمها الأخير تحت سماء المدينة 1961.



-بسبب اسمها وتعاونها مع عزيزة أمير في فيلم "ابنتي" ، خرجت شائعات بأنها ابنتها من المخرج عز الدين ذو الفقار، لكن مصادر عدة نفت الأمر، وهو ما أكده لـ"الخليج 365" الناقد محمود قاسم قائلا: "أميرة أمير ليست ابنة أم السينما عزيزة أمير".



-كما تنتشر معلومات عن زواجها من المخرج كمال سليم، أول مخرجي مدرسة الواقعية في مصر، وصاحب أول فيلم واقعي مصري "العزيمة" وهو الفيلم الذي يتصدر قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو ما أكده لمصراوي الناقد محمود قاسم.



-اسمها الحقيقي سعدية عبدالرحمن، والفنانة عزيزة أمير هي من أطلقت عليها اسمها الفني أميرة أمير.

-حسب جريدة قبس، فإن أزمة دبت بين أميرة أمير، وعزيزة أمير، واتهمت الأخيرة الأولى بأنها تروج بأنها ابنتها، فلما ردت الأولى أن عزيزة من اختارت الاسم لها، ليتوهم الجمهور أنها ابنتها في الحقيقة.