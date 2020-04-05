برومو وقنوات العرض| مسلسلات حجزت مكانًا في رمضان 2020.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف عدد من القنوات الفضائية، عن برومهات بعض المسلسلات التي ستعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، في ظل المنافسة بين الأعمال والقنوات لجذب أكبر قطاع من الجمهور خلال الشهر الكريم.

ورغم أن معظم القنوات المصرية لم تكشف عن خريطتها أو اختيارتها حتى الاَن، إلا أن مجموعة من الشبكات والقنوات الخليجية الكبري، قد كشفت مؤخرًا عن شراء مجموعة من المسلسلات المصرية، سنستعرضها في هذا التقرير.



الاختيار

مسلسل "الاختيار"، أحد أبرز المسلسلات التي ستعرض في رمضان 2020، ويتناول المسلسل حياة أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح عام 2017، في أثناء تصديه للهجوم الإرهابي في سيناء، وقصة الإرهابي هشام العشماوي، الذي نفد فيه حكم الإعدام.

المسلسل بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة علي، أشرف مصيلحي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

المسلسل سيعرض على قنوات ON و ON DRAMA.



البرنس

أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير مسلسل "البرنس"، على أن يكون جاهزًا للعرض في موسم رمضان الدرامي، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رضوان البرنس، الذي يوقع في العديد من المشاكل مع إخوته الـ6.

المسلسل من بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

المسلسل سيعرض على قناة MBC1.

View this post on Instagram A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Apr 2, 2020 at 2:46pm PDT



مسلسل دهب عيرة

تتواجد الفنانة يسرا في رمضان القادم بمسلسل "دهب عيرة"، بعد غيابها عامين عن السباق الرمضاني، وتقدم من خلاله شخصية أم لديها مصنع للملابس.

"دهب عيرة"، بطولة حلا شيحة، وخالد أنور، وجومانا مراد، وهنادي مهني، وتيام مصطفى قمر، وعبير صبري، من إخراج سامح عبدالعزيز.

المسلسل سيعرض على قناة "دبي"، ولم يتم الإعلان عن القنوات الفضاية المصرية التي ستعرضه حتى الآن.



شاهد عيان

الفنان حسن الرداد، يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "شاهد عيان"، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المفارقات.

المسلسل من بطولة "هنا شيحا، وليد فواز، بسمة، محمد لطفي، ريم عبدالقادر"، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي.

المسلسل سيعرض على قنوات النهار.



فلانتينو

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ينافس الفنان عادل إمام في دراما رمضان بمسلسله "فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل أعمال لديه مجموعة من المدارس الدولية، ويسمى ذلك الرجل بـ فلانتينو، ويعاصر خلال أحداث المسلسل العديد من المشاكل والأزمات، ويمر بالعديد من القصص العاطفية.

المسلسل من بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

المسلسل سيعرض على قنوات MBC 1 و"OSN يا هلا" الأولى.

اتنين في الصندوق

وهو بطولة الفنان حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، ويتناول المسلسل فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضوا إليها على مدار اليوم، ويشاركهم التمثيل كل من أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، انتصار، ياسر الطوبجي، تأليف لؤي السيد، محمد مصطفى.

المسلسل سيعرض على قنوات mbc مصر.



ونحب تاني ليه

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز لشاشة الدراما في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

المسلسل من بطولة كريم فهمي، ليلى عز العرب، سوسن بدر، سمر مرسي، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، وغيرهم.

المسلسل سيعرض على قناة "أبو ظبي".

رجالة البيت

يستعد الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، لطرح مسلسهما رجالة البيت "تيمون وبومبا"، في رمضان المقبل، تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة إطار اجتماعي كوميدي تناسب مع طبيعة الأعمال الكوميدية.

المسلسل سيعرض على قناة "أبو ظبي"

مسلسل سلطانة المعز

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق برومو مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، وتجسد فيه دور سيدة مالكة لمحلات كبدة، ورثتها عن والدها وتقع في الحب وتتغير حياتها.

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة حسن حسني، محمد لطفي، محمد حاتم، كريم الأبنودي، دينا، شريف إدريس، محمود البزاوي، تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير.

المسلسل سيعرض على قناة النهار.