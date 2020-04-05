تراند اليوم : ممثلة شهيرة تدافع عن "ساويرس": "ما عندناش حد في مصر بياكل من الزبالة"

دخلت الممثلة المصرية، راندا البحيري في جدال مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بعد أن وجهت الشكر لعائلة ساويرس، للتبرع بـ100 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبرت "راندا" عن غضبها من الانتقادات التي طالت ساويرس، والذين تحدثوا عن الأوضاع المعيشية الصعبة في مصر.



وقالت متابعة: "ليش الفلوس هاذي ما طلعت للفقراء من قبل كورونا وهم بياكلوا من الزبالة؟"، لترد عليها "راندا" قائلة: "أنت مين حضرتك؟ أنت مصرية؟ إحنا يا ماما معندناش حد بياكل من الزبالة".

فيما انبرى أحد المتابعين لتوجيه السباب لصاحبة التعليق، وكتب قائلاً: "اشكالك اللي تاكل من الزباله مين قالك ان المصريين بيكلوا من الزباله، وبعدين انت مالك تدخل في اللي مايخصك".



وتابع: "انت بس داخل تغلط ومش فاهم أي حاجه الناس اللي انت معترض انها ليه اتبرعت الآن وما اتبرعت قبل كرونا لا كل وقت البلد في محنه أول ناس بيكونوا. واقفين هما عائله ساويرس خليك في حاك يا اخ انت واتكلم في شانك انت الله اعلم انت من".

كما انفعلت "راندا" على متابع آخر كتب: "تصدقي إني غلطان إني عملت لواحدة زيك فولو"، لترد عليه: "غور يلا".