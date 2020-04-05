تراند اليوم : عيد ميلاده الأول بعد وفاته..رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة إلى هيثم زكي



في عيد ميلاده الأول بعد وفاته، نشرت الفنانة المصرية الشهيرة ناهد السباعي، رسالة مؤثرة إلى الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ناهد السباعي صورة "هيثم زكي" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها بالقول :« كل سنة وأنت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك».

وأضافت "السباعي" :« النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي، اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

ورحل عن عالمنا الفنان هيثم الإبن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكي، في نوفمبر الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث عثرت عليه قوات الأمن متوفيًا داخل الحمام في شقته بعد أن أبلغت خطيبته بأنه لا يجيب على الهاتف.

وشكل وفاة هيثم زكي صدمة كبيرة في الوسط الفني والرأي العام في مصر والعالم العربي، إذ أنه كان الإبن الوحيد للفنان الكبير الراحل أحمد زكي.