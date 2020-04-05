تراند اليوم : شمس الكويتية تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة



فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا أصفر.

ونشرت شمس الكويتية، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت في الصورة مرتدية فستانا أصفرا وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها، اضافة الى وضعها مساحيق التجميل.

وعلّقت شمس على الصورة قائلة: "لا فائدة من العيون، إذا كان القلب أعمى".

الجدير ذكره ان شمس الكويتية كانت قد اثارت مؤخرا الجدل بين المتابعين، بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل أحد المطارات في الصين وعلّقت :"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".



