لاعبون رياضيون تحوّلوا الى ممثلين على الشاشة الكبيرة منهم ديفيد بيكهام

ميرنا وليد - بيروت - كثير من اللاعبين العالميين من حظيوا بشهرة كبيرة لم تتوقف عن حدود لعبة كرة القدم، بل إمتدت إلى مجالات بعيد عن الرياضة وتتعلق بالفن منها عرض الأزياء والإعلانات وحتى التمثيل.

فمنهم من خاض هذه المجالات أثناء عطائه الرياضي، ومنهم من لجأ إليها كبديل بعد إعتزاله الرياضة ونذكر منهم:

البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي خاض مجال التمثيل من خلال فيلم وثائقي يتناول سيرة حياته منذ الطفولة وحتى بزوغ نجمه في ملاعب كرة القدم وتتويجه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وأدى اللاعب الأفضل في العالم دور البطل في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة يونيفرسال بيكتشرز، وأخرجه المخرج الشهير أنطوني وونك، والذي تطرق فيه النجم البرتغالي إلى لحظات هامة في حياته، سواء على صعيد حياته الخاصة، أو حتى على صعيد مسيرته الكروية الحافلة.

البرازيلي ​بيليه​ وإسمه الحقيقي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو الذي خاض مجال التمثيل عام 1981 من بوابة فيلم الهروب إلى النصر، والذي شاركه فيه أسطورة الكرة الإنجليزية بوبي مور، وأوزفالدو أرديليس، وباول فان همست، وجون وارك، ومايكل كين.

Advertisements

الإنكليزي ​ديفيد بيكهام​ نجم كرة القدم الإنكليزية السابق إذ أنه بعدما شق طريقه بثبات في عالم الساحرة المستديرة، ومن بعدها في عالم الأزياء، فرض اسمه بقوة في قائمة مشاهير عالم الكرة والموضة.

وبعدها قرر بيكهام دخول عالم التمثيل في فيلم من إخراج صديقه الممثل الإنجليزي الشهير جي ريتشي، في فيلم ضخم عن حياه الملك آرثر الأسطورة بعنوان "كينغ آرثر" والذي تمّ عرضه العام الماضي.

الفرنسي ​إيريك كانتونا​، فقد قرّر هو الآخر الانتقال إلى عالم التمثيل حيث وجد له هناك مكانة بين الكبار في سماء السينما، من خلال مشاركته في 18 فيلماً كان أولها في عام 1995، أي قبل اعتزاله بسنتين، إذ ظهر آنذاك يؤدي في الفيلم دور لاعب رغبي اسمه ليونيل.