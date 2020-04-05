طفلة هندية تُبدع بأداء "الحب زي الوتر" لـ نانسي عجرم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً تداول فيديو لطفلة هندية ظهرت فيه وهي تغني أغنية "الحب زي الوتر" للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعربوا عن إعجابهم الشديد بصوت وأداء الطفلة، كما أنهم تفاعلوا مع لكنتها وإجادتها للهجة العربية، حيث انها أتت بطريقة عفوية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغني فيها هذه الطفلة أغنية لعجرم، إذ كان سبق وأدت أغنية "يا طبطب يا دلع"، والتي حينها أبدت عجرم إعجابها بصوتها.

"الحب زي الوتر" أصدرتها نانسي في فبراير/شباط في العام 2019 من ألبوم "حاسة بيك" واقترب الكليب الخاص بها من تحقيق حوالي 13 مليون مشاهدة.

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