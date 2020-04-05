خطيبة رئيس الوزراء البريطاني الحامل تصاب أيضاً بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام من إعلان إصابة رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ب​فيروس كورونا​، كشفت خطيبته الحامل، ​كاري سيمونز​ عن إصابتها بالفيروس أيضاً.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لقد قضيت الأسبوع الماضي في السرير مع الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، لست بحاجة للخضوع للاختبار، وبعد سبعة أيام من الراحة، أشعر بالقوة وأنا في حالة تحسن".

وأضافت :"أن كونها حاملًا ومصابة بفيروس كورونا، فهذا أمر مقلق جدًا، وبالنسبة للنساء الحوامل الأخريات، يرجى قراءة واتباع أحدث الإرشادات".

وكان من المقرر أن يُنهي جونسون فترة الحجر الصحي الجمعة 3 أبريل، بعد سبعة أيام من إعلان إصابته، لكنه أكد في رسالة فيديو أخيرة أنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة لذا سيواصل عزلته.

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