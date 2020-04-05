تأجيل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمرّ بها مصر بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات للحدّ من إنتشاره، قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في الإسكندرية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ ضد طليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​، في قضية النفقة والعدة إداريا لـ30 أيار/مايو المقبل.

يذكر أن المحكمة سبق وأجلت النظر في القضية 3 مرات، وذلك لتقديم المستندات من محامي أحمد سعد، وذلك مع رفض الطرفين التصالح، وطلبهما من هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوة المقامة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين مرتين.

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