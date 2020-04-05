متابعة تنتقد نادية الجندي بسبب أحمد السقا وهي تردّ-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ إلى إنتقاد من قبل إحدى المتابعات، وذلك بعد أن هنأت الممثل المصري ​أحمد السقا​ على برنامجه الجديد، الأمر الذي دفعها للردّ عليها.

وجاء ذلك بعد أن نشر السقا صورة من كواليس تصويره للبرنامج، إذ علّقت الجندي على الصورة قائلةً له:"مبروك وبالتوفيق والنجاح”.‏

لتردّ عليها المتابعو بالقول:"سبحان الله هو لو ما ‏كانش فنان مشهور والله يا أستاذة نادية ماكنتيش هنأتيه، لكن عشان فنان ومشهور يبقى لازم تهنئة والله يا أستاذة أنا بتعصب لأن ربنا ‏وعبيده مبيبحبوش العنصرية".

لتعود وتردّ الجندي عليها بالقول:"لا حضرتك مش كده لأني اتعاملت معاه عن قرب في المسلسل الجديد وفي غربة وسفر ‏خارج بلدنا ولمست فيه نموذج للفنان الملتزم المحترم اللي بيحب فنه وعمله وبيحترم جمهوره".

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