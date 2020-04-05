فن ومشاهير

هيفاء وهبي تحافظ على لياقتها داخل الحجر المنزلي

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متابعة بتجـــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها، بالنشاطات التي تمارسها خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع مصوّر داخل منزلها، وهي تمارس التمارين وتتعلم الحركات التي يجب القيام بها للحفاظ على اللياقة من خلال فيديو خاص.

ولقي الفيديو الذي نشرته هيفاء وهبي، تفاعلًا كبيرًا من الناشطين على مواقع التواصل في “تويتر” و”إنستغرام”.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي كانت قد انشغلت قبل انتشار فيروس بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح”، وكانت آخر أعمالها الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.

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