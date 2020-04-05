شريف سلامة يردّ على شائعة طلاقه وكيف يصف علاقته بـ هيفاء وهبي؟

متابعة بتجـــــــــرد: تعرّض النجم شريف سلامة لشائعة جعلته يتصدر “التريند” لأيام عدة، حيث زعمت بعض المواقع الإخبارية طلاقه لداليا مصطفى وارتباطه بفنانة أخرى، وهو ما دفعه للرّد على ذلك من خلال حوار له مع مجلة “لها”.

سلامة نفى الموضوع وأكّد أنه يندرج ضمن خانة الشائعات قائلًا: “كنت أتجاهل الردّ على أي شائعة تطاردني، سواء شخصية أو فنية، لكن هذه المرة كان لا بد من الردّ، خصوصاً أن علاقتي بالسوشيال ميديا ليست قوية، وبالتالي سأجد دائماً من يؤلّف القصص عنّي وعن زوجتي، لذا قررت وضع حد لكل هذه الشائعات من خلال نشر صورة تجمعني مع زوجتي ووصفها بكلمات صادقة، فهي شريكة حياتي وأكبر داعم لي. أما في خصوص رانيا منصور، والتي قيل إنني ارتبطت بها، فأؤكد أنها زميلة عمل أكنُّ لها كل الاحترام والتقدير، وهي ممثلة جيدة”.

وحول عدم مشاركته مع زوجته في عمل فني واحد أشار شريف سلامة إلى أنهما لم يتلقيا بعد العمل المناسبة لخوض هذه التجربة مردفًا: “لأننا لم نتلقَّ بعد العرض الجيد الذي يناسب كلاً منا، وأتمنى أن نحظى بفيلم أو مسلسل يضيف الى مسيرتنا الفنية”.

أما فيما يخصّ مشاريعه الفنية المقبلة، فأكد سلامة أن العديد من الأسباب شجعته على المشاركة في بطولة مسلسل “أسود فاتح”، منها المخرج كريم العدل، والمنتج صادق الصباح وتابع: “أنا أثق فيه كثيراً، وسيناريو المسلسل، فهو مكتوب بدقة وتناقش أحداثه قضية مهمة، هذا فضلاً عن مشاركة “الديفا” هيفاء وهبي فيه، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خلال عرضه في موسم الدراما الرمضاني”.

كما وأعرب “سلامة” عن محبّته الكبيرة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي وإعجابه بأدائها التمثيلي، قائلًا: “أحب هيفاء على المستويين الشخصي والفني، وهي من النجمات اللواتي يتمتعنّ بإحساس مرهف، ويُظهرن مشاعر صادقة أمام الكاميرا، وفي مسلسل “إسود فاتح” تؤدي هيفاء دورًا مختلفًا ومميزًا عن الأدوار التي قدّمتها من قبل”.