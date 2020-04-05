إليسا تُفاجئ جمهوروها وتُعلن طرحها أغنية جديدة قريبًا

تعتزم الفنانة اللبنانية إليسا، طرح أغنية جديدة قريبًا، حيث كتبت على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "سوف أطرح أغنية واحدة قريبًا جدًا، حتى في وقت أقرب مما تتوقعون، لكن لا تستعجلونى، فقط انتظروا التحديثات في الأيام القادمة"، ووعدت جمهورها بأنها ستطرح الأغنية قريبًا قائلة: "سأطرح أغنية قريبًا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة".

وكانت الفنانة إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية، بعد قرار رئيس الوزراء حسان دياب المضي قدما في تنفيذ مشروع بناء سد "بسري" جنوب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التفكير في مساعدة اللبنانيين بعد بقائهم في المنزل للوقاية من فيروس كورونا، وأن الهدف من وراء ذلك بأن الناس لم يتظاهروا فى ظل تلك الظروف.

وقالت إليسا، عبر حسابها بموقع توير :" بأيا دولة بالعالم عم تجتمع الحكومة لتقر سدود بها الظروف، بس لأنو الناس ببيوتن وما رح يتظاهروا ؟ بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري اللي ما رح يجينا منو إلا دمار البيئة بلا فايدة! طيب هيدي عمالة للعملة وهدم البيئة؟:.

يشار إلى أن الفنانة إليسا أعربت عن حزنها الشديد، بسبب قتل البعض الحيوانات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلوا حيواناتهم من دون سبب أو بسبب الجهل بأي لغة هنحكيكم لتعرفوا إنه الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان وقّفو هالمشاهد البشعة حرام الإجرام اللي عم يصير".

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب إنتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وتتعاون إليسا مع المطرب والملحن رامى جمال بأغنيتين الأولى من كلمات وألحان رامى، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم بعنوان "ذكريات"، والثانية تتكتم إليسا على تفاصيلها لتكون مفاجأة للجمهور، كما تتعاون إليسا مع الملحن مدين فى أغنية بعنوان "وانت قصادى"، من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام.

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