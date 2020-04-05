شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضباط فى دراما رمضان 2020.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020 حضورًا قويًا للضباط سواء من الداخلية أو المخابرات فهى متواجدة وبقوة في أكثر من عمل فنى سواء عن قصة واقعية وحقيقة أو من خيال كاتب المسلسل، فهناك عدد من النجوم يجسدون شخصية الضابط أبرزهم..

أمير كرارة

يجسد أمير كراره شخصية أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ونجح كرارة على مدارالـ 4 سنوات الماضية، في تجسيد دور الضابط وحقق شعبية جماهيرية، بعدما قدم ثلاثية "كلبش" التي جعلت منه بطلا شعبياً على الأرض، بالإضافة إلى المواصفات الجسمانية المنضبطة والتي جعلت في وجهه "الهيبة"، فضلا عن البنيان الجسدي والقوى الذى يشبه المقاتلين، كذلك الشجاعة والشهامة التي يتمتع بها من خلال الشخصيات التي قدمها على مدار تاريخه السينمائى والدرامى.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

آسر ياسين

بينما يظهر الفنان آسر ياسين، كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، ويجسد دور ضابط صاعقة ويكون في مأمورية مع أمير كرارة، الذي يلعب دور الشهيد "المنسي".

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فتحى عبد الوهاب

اما النجم فتحى عبد الوهاب فيظهر في مسلسل "القاهرة كابول" بشخصية ضابط يتصدى للإرهاب ويواجه الكثير من الصعوبات ويقف أمام المحاولات من هذه المنظمات لتنفيذ العمليات لإرهابية، فهو ضابط بالأمن الوطني الذي تتعرض حياته للعديد من المنحنيات بسبب علاقاته وصداقته القديمه من خلال تنوع أصدقائه وتتوالي الاحداث بينهما.

وتدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، خلال الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على عدد من الأعمال الإرهابية نُفذت في هذه الفترة، والعمل بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

أحمد عز

ويعود أحمد عز لدراما رمضان من خلال شخصية ضابط في المخابرات المصرية في مسلسله "هجمة مرتدة" حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده ضمن العمل المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، ومن بطولة الفنان أحمد عز وهند صبرى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، والذى يتناول إحدى قصص المخابرات المصرية.

"هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

نضال الشافعى

ونفس الأمر للفنان نضال الشافعى الذى يتواجد في نفس العمل بشخصية ضابط بجانب بطل المسلسل أحمد عز وتتوالى الأحداث.