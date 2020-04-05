شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مدحت صالح يحيى حفلا "أون لاين" عبر يوتيوب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الأحد المطرب مدحت صالح حفلا غنائيا "أون لاين"، على اليوتيوب، بسبب الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا وانتشار فيروس كورونا ومنعا للتجمعات والوقاية منه ومن المقرر أن يقدم صالح عددا كبيرا من أغانيه.

وأحيا سابقا عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ورامى عياش وتامر عاشور لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

وكان مدحت صالح أحيا مؤخرا حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء فى دورته الأولي، وبدأ بأغنية "هنشيل بلادنا" ،وأغنيه نور مكانه في القلوب ، وأغنيه "وعدي" وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بمعبد دندرة بمحافظة قنا، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافه ووزير السياحة والاثار وقال لجمهور قنا "بحبك يا اجمل جمهور".

Advertisements

وطرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد.