شاهد..الايرانية ماهلاغا جابري في أول فيديو راقص على “تيك توك”

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 08:55 صباحاً - أعلنت عارضة الازياء الايرانية ماهلاغا جابري انضمامها الى تطبيق “تيك توك” عبر فيديو راقص نشرته على حسابها على انستغرام.

وظهرت ماهلاغا، في الفيديو، وهي ترقص على اغنية للنجمة جنيفر لوبيز مؤكدة ان الامر لم يكن سهلا.

وقالت ماهلاغا في تعليقها: “انضممت الى تيك توك.. الامر لم يكن سهلا.. كل الاحترام لكل الراقصين على هذا التطبيق”.

يذكر ان “تيك توك” يشهد رواجا كبيرا في فترة العزل المنزلي حيث لجأ اليه الكثير من النجوم العرب والعالميين لمشاركة متابعيهم بفيديوهات راقصة وطريفة لهم.