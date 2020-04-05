بعد ١٤ سنة.. كارول سماحة تردّ على منتقدي هذه الأغنية: “القصة قصة بعد نظر”

متابعة بتجـــــــــرد: بثّت شاشة “ال بي سي – اي” اللبنانية حلقة من أرشيف برنامج “يا ليل يا عين”، كانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد حلّت عليها ضيفة في سنة 2006.

كارول قدّمت خلال الحلقة أغاني ألبوم “أضواء الشهرة” الذي صدر في الفترة نفسها، ومن بينها أغنية “اسمعني” التي إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته حينها، كانت قد أثارت في نفس الوقت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث كانت مختلفة عن النمط الفني الذي عُرفت به كارول في بداياتها.

حلقة “يا ليل يا عين” أعادت كارول بالزمن إلى الوراء، وبعد ١٤ سنة على طرح الأغنية ونجاحها المستمر منذ حينها، ردّت “سماحة” على التساؤلات التي أحاطت بالأغنية لدى طرحا، فغرّدت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” مشيرةً إلى أن الأمر كان يحتاج في ذاك الوقت إلى “بعد نظر” فكتبت: “سنة ٢٠٠٦ ومع إطلاق ألبوم أضواء الشهرة ،أول أغنية أطلقتها كانت اسمعني انصدموا الناس اللي كانوا يحبوني ويحضروني على المسرح، قالوا:شو صرلها كارول ؟ هيدا مش مستواها! اليوم وبعد ١٤ سنة اسمعني تعتبر من أهم أغاني الرقص بالمكتبة العربية القصة قصة بعد نظر”.

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أغنية “اسمعني” كلمات منير بو عساف وألحان فيفوس وتوزيع جان ماري رياشي والكليب الخاص بها يحمل توقيع المخرجة كارولين لبكي.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح أولى أغنياتها للعام 2020 بعنوان “مش هعيش”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.