كريستيانو رونالدو يحلق شعره في الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــرد: شارك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره فترة الحجر الصحي التي يقضيها مع حبيبته جورجينا وأولاده وعائلته في ظل الأزمة التي يواجهها العالم.

وظهرت جورجينا في الفيديو وهي تقوم بحلاقة شعر كريستيانو وعلامات السعادة تبدو عليه خاصة بعد خروج والدته من المستشفى إثر تعرّضها لأزمة دماغية.

يُشار إلى أنّ كريستيانو قام بشراء جزيرة خاصة ليمضي عليها فترة الحجر مع عائلته لحين انتهاء أزمة كورونا التي يعيشها العالم وخوفاً من الإصابة به.