مسؤول إيراني يعترف بتمويل مليشيات إرهابية في سوريا بأمر "سليماني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف برويز فتاح، رئيس "مؤسسة المستضعفين" التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، بأن قاسم سليماني كان هو الرأس المحرك للمليشيات الإرهابية في سوريا.

البيت الأبيض: قتلنا قاسم سليماني ردا على هجمات سابقة



قاسم سليماني قائد فيلق القدس كان أحد أخطر الإرهابيين في العالم. وكان ذراع النظام الإيراني لنشر الفوضى والتخريب في المنطقة، والعقل المدبر للإرهاب الإيراني، والمسؤول عن قمع المتظاهرين في سوريا والعراق ودعم المليشيات الإرهابية.

قصة تمثال قاسم سليماني في لبنان



وكان يقود سليماني طيلة 22 عاما فيلق القدس، المسؤول عن المخططات التخريبية والعمليات السرية ونشر الإرهاب والعنف خارج الحدود الإقليمية لإيران.