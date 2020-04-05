فادي حداد: كورونا جعلني أقوم بأمر لأول مرة في حياتي.. ويوجه نصيحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا بد من اللجوء إلى الحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-2019".

وبهدف رفع وعي المجتمع بإجراءات الحجر الصحي المنزلي، لا بد من تحديد غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، ويفضل أن تتضمن حماما داخليا منفصلا، على أن يتم تهويتها بانتظام وبالطرق المناسبة، والتأكيد على عدم الاختلاط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل، والامتناع عن استقبال الزوار في المنزل.

وتناولت الإرشادات طرق حماية الشخص نفسه من الآخرين، وتتلخص في التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون، ومن المهم غسل اليدين جيدا بعد السعال أو العطس، قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، وقبل الأكل، وبعد الذهاب إلى الحمام، وتجنب لمس الوجه أو الفم أو الأنف، تغطية الفم بمنديل أثناء السعال والتخلص منه على الفور وإلقاؤه بسلة مهملات مغطاة بكيس بلاستيكي، ومن ثم غسل اليدين فورا، وإذا لم يكن هناك منديل فباستخدام الكوع.

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وأشارت الجهات الصحية العامة إلى إرشادات استخدام المرحاض، وعدم استخدام المناشف مع الأشخاص الآخرين في المنزل، واستخدام منشفة خاصة بالشخص، ولكن إن كان الشخص يستخدم حماما مشتركا فعليه التأكد من تنظيفه جيدا قبل وبعد الاستخدام جيدا.

ومن بين النصائح تجنب طهي الطعام أو إعداده للآخرين، ولكن لابد من إيكال المهمة لشخص آخر في المنزل يقوم بطهي طعام الشخص، وتجنب دخول المطبخ، وتناول الطعام في غرفة الحجر الصحي المنزلي، وتجنب الأكل مع باقي أفراد الأسرة، مع ضرورة غسل الأطباق جيدا وعدم مشاركتها مع أي من أفراد الأسرة، ومن المهم تناول أطعمة صحية تسهم في زيادة المناعة والتأكد من شرب الماء بكميات كافية من 8-12 كوبا يوميا.

وكغيره من المشاهير والنجوم، عرض المخرج اللبناني فادي حداد في الفيديو أعلاه كيفية إمضاء وقته في الحجر المنزلي.