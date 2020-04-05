شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى بين تصوير "حب عمرى" و"لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة منة فضالى حالة من النشاط الفنى هذه الأيام حيث تصور عملين لموسم رمضان المقبل أولهما مسلسل "حب عمرى" مع الفنان هيثم شاكر، وانتهى أبطال المسلسل من تصوير 65% فى أحداثه خلال الشهرين الماضيين، سواء فى الاستديوهات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وشبرا منت وشقق وشوارع مدينة 6أكتوبر كذلك، وتتبقى 3 أسابيع تصوير فقط على أقصى تقدير للانتهاء من آخر مشاهد العمل، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك فى بطولته بجانب منة فضالى كل من هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسي حول قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.



الفنانة منة فضالى

وتشارك منة فضالى فى مسلسل "لما كنا صغيرين" التى تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي .

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منة فضالى

وعرض للفنانة منة فضالى مؤخرا مسلسل "بنت القبائل" والذى جسدت فيه شخصية "زهرة" ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وزوجة الفنان محمد الشقنقيرى وخلال الأحداث تغدر بوالدها وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العداوة بينهما، كما وتدخل فى خلافات مع زوجها وتطلب منه الطلاق.

"بنت القبايل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، دينا، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، ياسمين جمال، هاجر الشرنوبى، رشا الخطيب وبهاء ثروت وتأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.