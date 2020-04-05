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شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا ونيك جوناس يعيشان حياة رومانسية وقصة حب قوية ولايعترفان بالشائعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عام كامل علي تداول شائعة اقتراب طلاق نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا و زوجها النجم العالمي نيك جوناس ، مازال الزوجين يعيشا قصة حب ساخنة تظهر بعض تفاصيلها من خلال وسائل الاعلام ، و تعتبر مع مرور الأيام أن هذه الشائعة هي من اسخف الشائعات التي تتجدد باستمرار حول النجمين ، حيث يتواجد النجمين الموجودين الآن بمنزلهما في الولايات المتحدة الأمريكية يقضيان فترة الحجر المنزلي الذاتي معا بسبب انتشار فيروس كورونا و ينشرا باستمرار صور يلتقطها الزوجان معا .
بريانكا وجوناس من الحجر المنزلي
فقبل عام كامل نشر موقع " OK " تقرير يؤكد أن جوناس وشوبرا كانا في طريقهما إلى الطلاق وذلك بعد بضعة أشهر فقط من الزواج الذي كان محور احاديث الملايين حول العالم ، و جاءت فكرة الطلاق بعد أن عاشا كزوجين و بدأت الصدامات القوية تظهر بينهما ، و أنهما في صراع و مشاجرات مستمرة من أجل أي شيء و كل شيء ، و يشعران أنهما تسرعا في أخذ خطوة الزواج .
كما أشار المصدر للموقع أن نيك جوناس بدء يلاحظ الجانب المسيطر من شخصية بريانكا شوبرا ، و أن عائله نيك جوناس عضو الفريق الغنائي " jonas brothers " كانت "تتوسل" إليه لإنهاء العلاقة مع الممثلة الشهيرة .
بريانكا شوبرا بالحجر المنزلي
بريانكا شوبرا
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