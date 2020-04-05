سليمان عيد لـ"الخليج 365": "أخرج عن الكوميديا في الفتوة.. والحظر لم يزعجني لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان سليمان عيد عن ابتعاده عن الكوميديا، التي اشتهر بها من خلال ظهوره ضيف شرف في مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، مضيفا: "أقوم بدور جاد، ولقد وافقت على أداء الدور لأنني أحببت الخرةج عن الإطار الكوميدي".

من جهة أخرى، أوضح سليمان عيد أنه يظهر بدور كوميدي في "فلانتينو" مع عادل إمام، موضحا أن لا يستطيع الحديث عن شخصيته في العمل.

وعن عمله مع الفنان عادل إمام، قال: "شاركت معه فى العديد من الأفلام في فترة من الفترات، ثم لم نلتق بعدها إلى أن التقينا خلال هذا العمل، وأنا سعيد للغاية بتكرار تعاوني معه فهو أستاذ ونجم كبير وشرف لي العمل معه، ودوما أتعلم منه ويصلح لي بعض النقاط، فهو أستاذ لجميع الناس فى لوكيشن العمل، ويجعلنا نضحك دائما فى الكواليس".

ويشارك أيضا سليمان عيد بدور ضيف شرف في مسلسل "ونحب تانى ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعن دوره قال: "وافقت عليه، لأنه مميز جدا، ولكن التصوير متوقف الآن".

وعن احتياطاته الوقائية فى ظل انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال قال: "لا أخرج من منزلي إلا في الضرورة، ولي صديق يسكن بجواري، نلتقى أحيانا، ونرفض أن ينضم إلينا أي صديق آخر حتى لا نصبح عددا كبيرا، وأنا من قبل حدوث أزمة الكورونا، قد أخذت عهد على نفسي أن أجلس فى بيتى بهدوء بمجرد انتهائى من التزاماتي الفنية، لابتعد عن الزحام والصخب وأعيد حساباتي وترتيب أوراقي".