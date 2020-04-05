فيديو| بهذه الأغنية.. أحلام تطالب الشعب الإماراتي بالتزام المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت المطربة الإماراتية أحلام من الشعب الإماراتي بالتزام منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات.

واستعانت أحلام بأغنية "معتز بشيوخنا" لحث المواطنين، ونشرت جزءًا منها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: " لأجل كل صغير وكبير، مواطن ومقيم، لأجلنا جميعا، وإكراما للجهود الجبارة للدولة، وما يبذله شيوخنا الكرام حفظهم الله من غالٍ ونفيس، أرجوكم لنكن جميعا على مستوى المسئولية لهذه المرحلة الحرجة، ونلتزم بتعليمات السلامة والوقاية والمكوث في المنزل، علشان الامارات".

وأعلنت الإمارات اليوم السبت تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تنتمي لجنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1505 حالة.