فيديو| نهال عنبر توجه رسالة شكر للجيش المصري الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة شكر للجيش المصري الأبيض "الفريق الطبي"، بعد المجهود الذي يبذلوه في مساعدة مرضي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "عنبر" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا بشكر جيش مصر الأبيض، في كل أنحاء الجمهورية والمجهود الكبير اللي بيعملوه، وخصوصا مستشفى صدر العباسية".

وأضافت نهال: "الحقيقة من غيركوا مكناش عارفين هنعمل إيه، لمجهوداتكم كلها، كل الجيش الأبيض من دكاتره أو ممرضين، ومساعدين وتمرجية، كل من يقف ويخدم أي مريض محتاج، أو أي حد بيعمل أي مجهود عشان يشفي مريض، بجد بشكركم، ومن غيركم مكناش عارفين هنعمل إيه، تسلم إيديكوا".

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وعلقت الفنانة نهال عنبر على الفيديو: "ألف شكر لجيش مصر الأبيض، ربنا يحميكم ويرجعكم بيوتكم بألف سلامة".

ومن ناحيية آخرى تشارك الفنانة نهال عنبر في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.