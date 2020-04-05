شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يرفض المشاركة في تحدي Handstand Challenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النجم رايان رينولدز المشاركة في تحدي Handstand Challenge وهو التحدي الذي يقوم به عدد من النجوم لتسلية انفهسم في وقت الجلوس بالمنزل بسبب فيروس كورونا حيث يقوم فيه النجم بارتداء ملابسه العلوية وهو يقف علي يديه وقدماه علي الحائط، الا أن رايان رفض التحدي الذي وجهه له توم هولاند وذلك من خلال فيديو نشره رايان علي حسابه بموقع انستجرام قال فيه لا .

تحدى توم كل من ريان وجيك جيلنهال وهاريسون أوسترفيلد و استجاب جيك وهارسون بينما رفض رايان المشاركة.

وكان موقع variety كشف عن قيمة تبرع رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي لمواجهة فيروس كورونا، حيث نقل الموقع تغريدة رايان التي قال فيها إنه وزوجته تبرعا بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك لاثنين من بنوك الطعام والأعمال الخيرية لمواجهة فيروس كورونا .

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رايان رينولدز قدم مؤخرا جزء جداد من فيلم Deadpool والذي من المقرر أن يكون له جزء ثالث بعد اندماج شركتي ديزنى وفوكس، وكان فيلم Deadpool حقق فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 734 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة.

الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.