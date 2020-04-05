شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رقصها على أغنيته.. مصطفى حجاج يتغزل فى ميس حمدان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب مصطفى حجاج، على توجيه رسالة غزل للفنانة ميس حمدان بعد ظهورها وهى ترقص على أغنيته الشهيرة " اه يا حنان" داخل العزل الصحي المنزلى.

ونشر حجاج، مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه حمدان وهى ترقص على الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "انا حبيت حنان أوي، اه يا حنان"، وسرعان ما تفاعل عدد كبير مع الفيديو الذى حصد آلاف المشاهدات خلال وقت قصير من نشره.

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وطرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هاني محروس.

تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوة ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني.. أنا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني.. نصيبي وقسمتي الحلوة ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني.