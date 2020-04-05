شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع يسعى ليكون مطربا مشهورا فى "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان مصطفى أبو سريع ضمن أحداث مسلسل "ولاد إمبابة"، شقيق الفنان سعد الصغير، ويتمنى أن يكون مطربا مشهورا ويسعى إلى تحقيق حلمه فى مجال الغناء، حيث انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويواصل صناع مسلسل "ولاد إمبابة" تصوير أحداثه فى أحد الديكورات المخصصة للعمل، رغم توقف عدد من الأعمال الدرامية فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا الخطير الذى تعرضت له البلاد مؤخرا وفرض حظر التجوال.

ويشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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وكانت أخر اعمال مصطفى ابو سريع مسرحية "أبو كبسولة" وتم عرضها فى الاسكندرية منذ فترة وتدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.

"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى.