كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 11:56 مساءً - نشرت الفنانة السورية “رواد عليو”عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مشاهد من مسلسلها “سر” تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، الذي تظهر فيه مع الفنان “بسام كوسا” الذي جسّد دور أخيها؛ وطلبت الفنانه آراء جمهورها ومتابعيها فى المسلسل بعد عرض الحلقه الأخيره، فجاءت التعليقات صادمه. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رواد عليو تتلقى تعليقات صادمة من جمهورها.. تعرف علي السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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