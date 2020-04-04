أشهر ملعب مونديالي يشارك في مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ ملعب ماراكانا التاريخي الشهير بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل استقبال ضحايا كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن الجهود المتبعة للحد من انتشار الفيروس المستجد في البلاد.



وتم تجهيز أحد أشهر الملاعب على مستوى العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، كمستشفى ميداني لعلاج ضحايا الفيروس، الذي ضرب معظم دول العالم مؤخرا.

وقرر المسؤولون عن الملعب استغلال فترة توقف النشاط الرياضي خلال الوقت الراهن لاستقبال وعلاج المصابين، بسبب تكدس المستشفيات البرازيلية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرر مؤخرا تأجيل بطولة "كوبا أمريكا 2020" لمدة عام واحد بسبب فيروس كورونا التاجي.

وجاء هذا القرار في إطار حرص الاتحاد القاري على سلامة العناصر المشاركة في البطولة المرتقبة، من جماهير ولاعبين ومسؤولين.

ويعد ماراكانا أحد أكبر ملاعب كرة القدم في العالم من حيث المساحة، وشيد في عام 1950 واستضاف العديد من المباريات الكبرى في مختلف البطولات، على رأسها كأس العالم وكوبا أمريكا في أكثر من مناسبة، ويتسع حاليا لاستضافة 82 ألف متفرج.

كأس العالم

واكتسب "ماراكانا" شهرة واسعة في كل أنحاء العالم وبات أحد أكثر الملاعب استضافة للمباريات في تاريخ مونديال كرة القدم.

واستضاف ماراكانا 7 مباريات دفعة واحدة في مونديال 1950، وشهد انتصارين كبيرين لأصحاب الأرض على حساب السويد 7-1 وإسبانيا 6-1، قبل سقوط مدوٍ ترك أثره على الشعب البرازيلي حتى اللحظة في المباراة النهائية أمام أوروجواي بنتيجة 1-2.





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وعاد الملعب لاستضافة نفس عدد المباريات في نسخة 2014، وأبرزها المباراة النهائية التي جمعت بين الأرجنتين وألمانيا وانتهت بفوز "الماكينات" بهدف لماريو جوتزه الذي منح منتخب بلاده رابع ألقابه المونديالية.

واحتضن "ماراكانا" 3 مباريات في بطولة كأس القارات نسخة 2013، وشهد تتويج "السامبا" باللقب بعد الفوز الكبير بثلاثية دون رد على إسبانيا في المباراة النهائية، وسط حضور جماهيري بلغ 73 ألف متفرج.



أولمبياد 2016

كان "ماراكانا" شاهدا على استضافة البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية قبل 4 سنوات، واحتضن 4 مباريات في منافسات كرة القدم بواقع مباراتين للرجال ومثليهما للسيدات.





وتوج السامبا بالميدالية الذهبية آنذاك فئة الرجال في "ماراكانا" بعد الفوز بركلات الترجيح على ألمانيا، لكن سيدات الألمان عوضن تلك الخسارة باقتناص الذهبية أمام السويد بالفوز 2-1.

كوبا أمريكا

استضاف الملعب التاريخي الواقع في ريو دي جانيرو، العديد من المباريات في بطولة كوبا أمريكا خلال نسختي 1989 و2019، وكان في المرتين شاهدا على تتويج البرازيل باللقب وسط جماهيره.

وفي نسخة 1989، احتضن الملعب 6 مباريات، منها الدور النهائي بالكامل، الذي شهد اعتلاء البرازيل منصة التتويج بالفوز على الأرجنتين 2-0 وباراجواي 3-0 وأخيرا أوروجواي بهدف دون رد.





وبعد 30 عاما، استضاف نفس الملعب 5 مباريات في نسخة 2019، أبرزها المباراة النهائية بين البرازيل وبيرو التي انتهت بفوز "السليساو" بثلاثية مقابل هدف وحيد.