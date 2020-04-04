سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 أبريل 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالفنادق، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 15.70 للشراء و15.80 للبيع على سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث تكرر هذا السعر في 13 بنكا.

وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك المصرية.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت في آخر اجتماع له الخميس الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ليبلغ سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 9.25% وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة 10.25%.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار لدى بنك مصر إيران "ميد بنك" عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعرا أعلى في الشراء وأقل في البيع على شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

Advertisements

السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات 13 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر في بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية وعودة والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي والمشرق وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني.

من جهته، خفض بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والمصرف المتحد.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 16.89 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.16 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.03 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.