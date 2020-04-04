القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مثل هذا اليوم، 4 أبريل من العام الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية من المليشيات الإرهابية، بعد أن انتهى من فرض سيطرة القانون في المنطقتين الشرقية والجنوبية، في معركة طويلة ضد الإرهاب.

عام على "طوفان الكرامة".. ملحمة ليبية ضد الإرهاب



سلسلة من الانتصارات العسكرية على الإرهاب تحققت في ليبيا على مدار العام تمكن الجيش الوطني الليبي خلال هذه الملحمة من القضاء على كثير من قادة المليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تقييد حركة هذه التنظيمات الإجرامية وتدمير البنى التحتية لها واستنزاف قدراتها العسكرية، إلا أن الحرب لم تنتهِ بعدُ، ولا يزال الجيش مستمراً في نضاله ضد الإرهاب.

"تحالف الشر".. أبرز المليشيات الليبية ضد عملية "طوفان الكرامة"



وتمكنت القوات المسلحة خلال عام كامل من استنزاف القدرة القتالية للمليشيات، سواء كانت برية أم بحرية، كما استطاعت أن تقضي على كامل القوة الجوية لديهم، ما دفعهم للاستعانة بالطائرات التركية المسيرة.

