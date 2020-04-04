شكرا لقرائتكم خبر عن أحضان وقبلات بين طوكيو ونيروبي في صورة جديد لأبطال مسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الإسبانية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في مسلسل La Casa De Papel، على نشر صورة تجمعها مع صديقتها النجمة العالمية ألبا فلوريس، صاحبة شخصية "نيروبي" من نفس المسلسل، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهر الثنائي الذي شارك في أكبر عملية سطو في تاريخ إسبانيا ضمن حبكة مسلسل La Casa De Papel، وهم يقبلان ويحتضنان بعضهما البعض.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

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ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.