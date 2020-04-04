شكرا لقرائتكم خبر عن برنس من يومك شايل هموم الناس.. أغنية رضا البحراوى لمسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بمقطع من أغنية مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني المقبل، والتي يؤديها المطرب الشعبي رضا البحراوي.

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه بإنستجرام وكتب: "أغنية برنس من يومك، الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس غناء رضا البحراوي".

وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: برنس من يومك شايل هموم الناس، محبوب ما بين ناسك، علشان جدع سندال، وسيرتك لما تيجي أحلى كلام يتقال، ويا عيني على بختك لبحر العذاب واخدك، بخوا عليك سمهم.

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محمدر مضان

يذكر أن محمد رمضان أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضانى المقبل "البرنس"، حيث يتبقى له أيام وينتهى من التصوير بشكل نهائي ويبدأ المخرج محمد سامى في مونتاج ومكساج المسلسل استعداداً للعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.