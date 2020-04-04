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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ساخرة: يا ترى لسة فى حد فاضل مطلعش يدينا نصيحة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الفنانة شيرين رضا من حجم النصائح التى يتم تداولها، تحديدا الخاصة بمنع تفشى عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد، وغردت شيرين للسخرية من الفكرة عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة: "يا تري لسة في حد فاضل مطلعش يدينا نصيحة؟؟".
شيرين رضا
وكانت الفنانة شيرين رضا قد نفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن ما تداول من أخبار ليس سوى شائعات، وأنها بخير وبصحة جيدة، قائلة:"إشاعة يا جماعة أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع.وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي علي خير إن شاء الله".
وكانت ترددت شائعات عن إصابة الفنانة شيرين رضا بفيرس كورونا، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية، ما يفيد بأن الفنانة أجرت تحاليل أثناء تصوير مسلسل "ليه لأ" وأثبتت اصابتها بالفيروس، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا لمعرفة مدى صحة ما تم نشره لم تستجيب للرد على المكالمات.
وكشف مصدر من داخل العمل حقيقة ما يتم تداوله موضحاً أن الفنانة شيرين رضا أصيبت بنزلة برد وحصلت على إجازة من تصوير دورها في مسلسل "ليه لأ"، وتم الاطمئنان عليها من قبل المشاركين في العمل، وأن مسألة اصابتها بفيرس كورورنا أمر كاذب، خاصة وأنها لم يتم وضعها في الحجر الصحى.
الفنانة شيرين رضا بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تصور شيرين العمل رغم إصابتها بكسر فى قدمها منذ فترة ولم تتعاف بشكل كامل من الإصابة حتى الآن، ولكنها تتحامل على نفسها وتصور مشاهدها واضعة الجبيرة على قدمها المكسور.
مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.
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