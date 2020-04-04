شكرا لقرائتكم خبر عن جين فوندا تنضم إلي نجوم TikTok بسبب الحظر المنزلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة المخضرمة جين فوندا الي نجوم موقع TikTok حيث قررت تقديم عدد من التمارين الرياضية مشجعه علي الجلوس في المنزل في فترة الحظر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.
جين فوندا من الناشطين في مجال البيئة وقضايا المناخ وسبق وان تم القبض عليها وذلك بسبب مشاركتها في احتجاجات لعصيان مدني منسق لزيادة الوعي بقضايا المناخ، وظهرت وقتها الممثلة والناشطة في عدة صور بعد أن تم تكبيلها مع مجموعة من المتظاهرين داخل مبنى مجلس الشيوخ في هارت في واشنطن العاصمة، وكان مع فوندا زميلاتها الممثلتان روزانا آركيت وكاثرين كينر.
أخر أعمال فوندا مسلسلها التليفزيونى " Grace and Frankie" ، بطولة ليلى توملين، مارتن شين، وسام ووترستون، وبروكلين ديكر، وحزيران ديان رافائيل.
وتدور أحداث مسلسل "Grace and Frankie" حول مجموعة سيدات سريعا ما يتعارفن على بعضهن عن طريق موقف معين، وعندما تجتمعن مع بعضهن نكتشف أنهم يعانون من أن أزواجهم مثليون حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد المسلسل لـ موسم سابع، والذى من المقرر أن يطرح في خلال العام المقبل 2021.
جين فوندا هي واحدة من أبرز نجوم هوليوود، حيث قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : " Tout Va Bien " و " Stanley & Iris " و " Monster-in-Law " و " Fathers & Daughters " و غيرهم .
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