شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعد جمهورها بطرح أغنية جديدة: أقرب مما تتوقعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت الفنانة اللبنانية، إليسا جمهورها، بأنها ستطرح أغنية "سنجل" قريبًا، قائلة: "سأطرح أغنية قريبًا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:" سوف أطرح أغنية واحدة قريبًا جدًا، حتى في وقت أقرب مما تتوقعون، لكن لا تستعجلونى، فقط انتظروا التحديثات في الأيام القادمة".



اليسا

وكانت الفنانة إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية، بعد قرار رئيس الوزراء حسان دياب المضي قدما في تنفيذ مشروع بناء سد "بسري" جنوب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التفكير في مساعدة اللبنانيين بعد بقائهم في المنزل للوقاية من فيروس كورونا، وأن الهدف من وراء ذلك بأن الناس لم يتظاهروا فى ظل تلك الظروف.

وقالت إليسا، عبر حسابها بموقع توير :" بأيا دولة بالعالم عم تجتمع الحكومة لتقر سدود بها الظروف، بس لأنو الناس ببيوتن وما رح يتظاهروا ؟ بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري اللي ما رح يجينا منو إلا دمار البيئة بلا فايدة! طيب هيدي عمالة للعملة وهدم البيئة؟:.

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة إليسا أعربت عن حزنها الشديد، بسبب قتل البعض الحيوانات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلوا حيواناتهم من دون سبب أو بسبب الجهل بأي لغة هنحكيكم لتعرفوا إنه الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان وقّفو هالمشاهد البشعة حرام الإجرام اللي عم يصير".

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب إنتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وتتعاون إليسا مع المطرب والملحن رامى جمال بأغنيتين الأولى من كلمات وألحان رامى، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم بعنوان "ذكريات"، والثانية تتكتم إليسا على تفاصيلها لتكون مفاجأة للجمهور، كما تتعاون إليسا مع الملحن مدين فى أغنية بعنوان "وانت قصادى"، من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام.