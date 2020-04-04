شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسي تقع فى غرام شريف منير في "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سمر مرسي تصوير أحداث دورها في مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد خلاله دور فتاة تنتمي للطبقة المتوسطة، حيث تعمل لدى شريف منير ضمن أحداث المسلسل كمساعدته الشخصية، وتقع في غرامه، وتدور الأحداث ضمن قالب اجتماعي لايت.

ويدور المسلسل حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول ملسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد "أنتٍ طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.