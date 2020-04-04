شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح محمد أنور فى العزل المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد أنور، في مقطع فيديو جديد له من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعطي بعض النصائح الساخرة للحفاظ على زيادة الوزن خلال فترة العزل.

ونشر أنور عبر حسابه بموقع انستجرام، مقطع فيديو وهو يستخدم "فلتر" تضخيم الوجه، ليوجه رسالة لمتابعيه ساخراً "أهم حاجه اليومين دول تحافظ على وزنك وشكلك"، وسرعان ما حصد الكثير من التعليقات من قبل متابعيه وجمهوره.

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ونشر أنور مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منذ أيام، تحت عنوان نصائح ملهاش اى تلاتين لازمة من مواطن محظور، وقال "معلش أنا أكيد عارف أنكم اتضايقتوا واتخنتقوا من كتر الفيديوهات الى بتقولكم خليكم في البيت، معلش يا جماعة ما فات إلا الكتير وما باقي إلا القليل، والمحنة دي هنخرج منها سالمين إن شاء الله، وأكتر ناس بتضايق منها هي الستات".

وأضاف، "نتمنى من الله أن الرجالة متقعدش أكتر من كدا علشان منولعش إحنا الدنيا، وبطلب طلب من الناس الى قاعدة في البيت وبتضايق من الناس الى بتنزل الصبح، بس دى ناس بتنزل علشان أكل عيشهم"، ويختتم أنور الفيديو وهو يرتدي ملابس المطبخ ويقوم بعمل بيتزا في المنزل.









ويشارك محمد أنور فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، وهو ابن الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، ويشاركها فى البطولة الفنان الكبير خالد زكى، بالإضافة ‘إلى إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، وتضمن البرومو التشويقى للمسلسل إثارة كبيرة، حيث تضمن جريمة قتل، وهروب النجمة ماجدة زكى التى تتهم فى القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق على وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.