فخورين بيكي.. رشا مهدي توجه رسالة شكر لوزيرة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة شكر لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وكتبت "مهدي" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تويتة في حب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حضرتك خير سفير للمرأة وكلنا فخورين بيكي، ربنا يكرمك وينصرك".

يذكرأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت إلى إيطاليا صباح اليوم السبت، مع وفد من القوات المسلحة، محملين برسالة تضامن للشعب الإيطالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعزاء في ضحايا فيروس كورونا المستجد، ولتسليم شحنة من المساعدات الطبية.

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