هكذا أحيا أصدقاء هيثم أحمد زكي وجمهوره ذكرى ميلاده الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 4 أبريل الذكرى الأولى لميلاد هيثم زكي بعد وفاته 7 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا، وحرص أصدقاء هيثم وجمهوره على أحياء هذه المناسبة، كما كشف آخيه غير الشقيق في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن طقوسه للاحتفال بهذه المناسبة.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الاحتفال:

ناهد السباعي



احييت الفنانة ناهد السباعي ذكرى ميلاد هيثم زكي، من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، ونشرت صورة له وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب، وفي الجنة متهني وسعيد مع كل حبايبك، النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي".

وأضافت : "اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة" .



أيتن عامر

كما أحيت أيتن عامر ذكرى ميلاده أيضًا، من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، ونشرت صورته وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد هيثم أبو قلب أبيض النهاردة، محدش عايز يدعيله دعوة حلوة؟، الله يرحمك ويغفرلك و ينور قبرك يا هيثم".

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رامي بركات

بينما تواصل رامي بركات مع "الخليج 365"، وأكد على افتقاده لآخيه، وقال إنه كان يتمنى وجوده في مثل هذا اليوم كي يحتفلا سويًا: "كان نفسي يكون معايا في اليوم ده، وعزائي الوحيد إنه في الجنة إن شاء الله".

مؤكدًا إنه خصص هذا اليوم لتلاوة القرآن والدعاء لشقيقه كهدية له، وطلب من محبي هيثم الدعاء له: "بطلب من كل محبي هيثم الله يرحمه إنهم يدعو له كتير في المناسبة دي إن ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة بإذن الله".



الجمهور

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المناسبة، وحرصوا على الدعاء للفنان الراحل من خلال التعليقات، والتي جاءت كالتالي: "الله يرحمه ويحسن إليه"، عيدك في الجنة مع والديك"، "ربنا يرحمه"، ألف رحمة ونور عليه"، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة".



ورحل هيثم زكي في نوفمبر الماضي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وشكلت وفاته صدمة حقيقية لكل محبيه في الوسط الفني وخارجه، إذ رحل في ريعان شبابه ليلحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلات "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، "كلبش"، هي الأبرز في مسيرته.