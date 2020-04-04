الفن في أسبوع| وفاة فنان وجنازة آخر وشفاء توم هانكس وعودة شيرين وبرنامج السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بجنازة جورج سيدهم، وشفاء توم هانكس، وبرنامج السقا الجديد، وحقيقة خطوبة نيرمين الفقي، وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

السقا يطرح إعلان برنامجه الرمضاني "إغلب السقا".. تعرف على أبرز الضيوف

كشف الفنان أحمد السقا عن الإعلان الدعائي الأول لبرنامج "إغلب السقا"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشة MBC مصر.. إليكم التفاصيل

مصر حاضرة والحرب مستمرة.. ماذا حدث في الموسم الرابع من La casa de papel ؟

عرض أمس، الموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، عبر منصة Netflix، وهو المسلسل الذي يحظي بجماهيرية كبيرة حول العالم.. إليكم التفاصيل

فيديو| شيرين تطرح أحدث أغانيها "مش قد الهوى"

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اليوم، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أحدث أغانيها "مش قد الهوى".. إليكم التفاصيل

وحيدًا بشوارع المغرب يواجه "كورونا".. نجل المطرب محمد عبدالمطلب يروي لمصراوي مأساته

انتشر مقطع فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرًا موجة تعاطف مع عجوز مصري أصبح بلا مسكن في المملكة المغربية بعد أكثر من 30 سنة قضاها هناك، وتزداد قصته إثارة أكثر عندما نعرف أن الرجل السبعيني هو "نور"، نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب.. إليكم التفاصيل

حقيقة خطوبة نرمين الفقي.. أول تعليق من الفنانة على صورها

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عبرت الفنانة نرمين الفقي عن انزعاجها من انتشار شائعات بشأن خطبتها، وجاء ذلك بعد ظهورها في صور مع أحد الأشخاص.. إليكم التفاصيل

فيديو| توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى تاكسي

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، حقيقة ماتردد بشأن تحويل سيارته الملاكي إلى تاكسي، بعدما انتشر منشور من حساب مزيف يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري، على فيسبوك.. إليكم التفاصيل

بالصور .. نجوم الفن بـ" الكمامة" في جنازة جورج سيدهم

أقيمت يوم الأحد الماضي مراسم جنازة النجم الراحل جورج سيدهم بكنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولى بمدينة نصر.. إليكم التفاصيل

خاص| دلال عبدالعزيز تكشف الحالة الصحية لسمير غانم

نفت الفنانة دلال عبدالعزيز حقيقة ما تم تداوله، بشأن زوجها الفنان سمير غانم، بعدما أشيع أنه لم يتحدث منذ سماع خبر وفاة صديقه الفنان جورج سيدهم.. إليكم التفاصيل

توم هانكس وزوجته يعودان إلى الولايات المتحدة بعد شفائهما من كورونا

عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا.. إليكم التفاصيل

وفاة الفنان أحمد عبادة

توفي الفنان أحمد عبادة، مساء يوم السبت الماضي.. إليكم التفاصيل