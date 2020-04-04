بينها فيلم رعب.. تعرف على أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص العديد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بـأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC".

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في تمام العاشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي الكوميدي War Dogs، إنتاج عام 2016، من إخراج وتأليف تود فيليبس بمشاركة جايسون سميلوفيتش وستيفن تشين.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية عن ديفيد باكوز وإفريم ديفيرولي، وهما شابان في سن العشرين ينجحان في التعاون مع الحكومة الأمريكية ويصبحان من أكبر موردي الأسلحة لصالحها.

-وفي تمام الساعة الـ12 ونصف منتصف الليل، تعرض القناة الفيلم الأكشن Keanu، إنتاج عام 2016، بطولة جوردان بيل، مايكل كي، ميثود مان، نيا لونج، ويل فورتيه، ومن إخراج بيتر أتينسيو.

تدور أحداث الفيلم حول اختفاء حيوان آليف يدعى "كيانو"، من المنزل فيلجأ صاحبه للتنكر بمساعدة صديقه في هيئة أفراد عصابة في محاولة لتعقب واستعادة حيوانه الأليف المحبب.

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تعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشر و53 دقيقة فيلم الأكشن John Wick، إنتاج عام 2014، بطولة كيانو ريفز، ألفي آلن، أدرياني باليكي، بريدجيت مويناهان، ايان ماكشين.

تدور أحداثه حول "جون ويك"، القاتل المحترف الذي يُعتدى عليه من قبل إحدى العصابات، ولكنهم يجهلون أن فعلتهم هذه أيقظت المارد الذي يكمن في داخله.

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في تمام الحادية عشرة مساءً تعرض القناة فيلم Trespass، إنتاج عام 2012، بطولة نيكولاس كيج، ليانا ليبيراتو، كام جيجنديت، ومن إخراج جويل شوماخر.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تتعرض لهجوم قوى من قبل عصابة ويطلبون منهم فدية ووسط أجواء مليئة بالغضب و الخوف يكتشف البطل أن زوجته تخونه.

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في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف اليوم، تعرض القناة الفيلم الرعب Raaz - The Mystery Continues، بطولة عمران هاشمي، كانجانا رانوت، أدهييان سومان، جاكي شروف.

الفيلم هو الجزء الثاني من سلسلة Raaz، لكن قصة الفيلم ليست تكملة مباشرة له، وتدور أحداثه حول رسام تراوده رؤى لامرأة لم يلتقي بها من قبل، فيبدأ برسمها قبل أن يدرك بأنها موجودة، وبأن لوحاته ليست سوى سلسلة حوادث بانتظارها.