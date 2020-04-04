"هكذا برر أداءه في كلبش.. ومقارنته بوالده كجلوس مع أسد".. معلومات عن هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الأول لميلاد هيثم أحمد زكي بعد رحيله، إذ إنه من مواليد 4 أبريل 1984.



ونستعرض في هذه السطور معلومات وتصريحات سابقة وحكايات عن الفنان الراحل..



- بداية علاقته بالسينما كانت في آخر أفلام والده "حليم".. إذ قدم دور العندليب في سن الشباب، خاصة أن والده توفي قبل أن يكمل الفيلم، وكان والده مرحبا بأن يقدم شخصية حليم في سن الطفولة، خاصة أنه كان يرغب في دخوله الوسط الفني، ودائما ما كان يثني عليه، ويؤكد أنه سيكون ممثلا موهبا.

-في العام التالي "2007" مباشرة قدم أول بطولة له من خلال فيلم البلياتشو، لكنه لم يحقق النجاح المرجو منه.

- وبعد غياب 4 سنوات، قدم أولى بطولاته في الدراما من خلال مسلسل دوران شبرا.

- في الأعمال التالية لجأ هيثم إلى الأدوار الثانية أو البطولات الجماعية، وقدم عدة أعمال من بينها: "كف القمر، سكر مر، أستاذ ورئيس قسم، كلبش، الكنز".

- كان آخر أعماله مسلسل علامة استفهام مع الفنان محمد رجب، في رمضان الماضي.

-بلغت أعماله 14 عملا بين السينما والدراما.



-كان يفكر في تقديم الجزء الثاني من كابوريا، وقال عن ذلك، قبل وفاته، إن الأمر ما زال فكرة، ولم يرتق لمشروع، لكنه متحمس للأمر، ولن يكون نسخة من الجزء الأول.

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-وعن نجاح مسلسله الأخير علامة استفهمام، قال: "مؤلف العمل أخفى عننا النهاية، وهو ما خدمنا في التمثيل".



-دافع عن نفسه بسبب الهجوم عليه بعد عرض كلبش، قائلا: "شخصية عاكف أبو العز كانت ميتة في وجهة نظري، ولذلك استخدمت البوكر فيس، دون أي تعبيرات، لكنه انفجر وتغير أدائه بعد مشهد المواجهة مع والده".

-وعن مقارنته بوالده، قال إن هذا الأمر يحمسه، ويجعله يتطور، مضيفا: "بدأت التمثيل بعد وفاة والدي، ولم استغل اسمه يوما لطلب شغل، المقارنة مع والدي، كأنك بتحطني مع الأسد في قفص".



-وعن تقليد محمد رمضان وعمرو سعد لأحمد زكي، قال: "من حق أي شخص التأثر بوالدي، هو ملك الجميع، لكن أنا أحاول الانفصال عنه تماما وعدم التأثر، لأن الأصل موجود".

- واحتفل هيثم بخطوبته على إنجي سلامة، في يناير 2018، في حفل اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين.

- في الساعات الأولى من يوم 7 نوفمبر 2019، فوجئ الجميع بخبر وفاة هيثم أحمد زكي في منزله.

-في أثناء الجنازة، تأخر الجثمان، وهو ما برره الفنان أشرف زكي بأن لا يوجد قريب من الدرجة الأولى لهيثم لكي يتسلمه، وأنه وقع تعهد بعد التواصل مع النائب العام واستلم الجثمان.



-مؤخرا أثيرت أزمة بسبب مقتنيات أحمد زكي في شقته بالهرم، وأن وريث هيثم، الأخ غير الشقيق رامي عز الدين بركات باع الشقة، التي ورثها بالموجود داخلها، لكن رامي ووالده أوضحا أن هذه الأشياء متروكة على سبيل الأمانة لدى المالك الجديد للشقة، وأن المقتنيات ستسلم لوزارة الثقافة.

