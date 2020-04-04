محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن استعدادها للاحتفال بأحد السعف (الشعانين)، الموافق 5 أبريل. ونشرت ميريام صورًا ومقطع فيديو، على خاصية الاستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستعد لتزين منزلها بالسعف. وكتبت على إحدى الصور: "تحضيرات لعيد الشعنينة"، "أكيد ما حدا بيعمل الشمعة إلا ماما". أحد السعف، هو أحد الاحتفالات المسيحية المعروفة، ويحتفل به قبل المسيحيين قبل عيد القيامة بأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ميريام فارس تستعد للاحتفال بـ"أحد السعف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.