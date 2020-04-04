فيديو :محمد صلاح يستغل الحجر المنزلي بتدريب ابنته مكة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 10:43 مساءً - "زمن كورونا" أبرز إيجابيات الكثير من مشاهير العالم،وكشف تمتعهم بمناعة نفسية مقاومة للخوف والأزمات،وقدرتهم على حسن استغلال وقت الفراغ فيما يفيدهم،ويفيد عائلاتهم أيضاً.

ونجم ليفربول الإنجليزي المهاجم المصري محمد صلاح يدرك أهمية الإستمرار بممارسة الرياضة في الحجر المنزلي للحفاظ على لياقته العالية الضرورية كلاعب كرة قدم،وأيضاً لرفع مناعة ابنته الصغيرة "مكة" الموهوبة مثله بكرة القدم،وتطمح للعب مثله كما قال بعض المقربين.

ومثل كافة مشاهير العالم، يحرص اللاعب الدولي، نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، على قضاء وقت ممتع ومسلي خلال فترة العزل المنزلي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك صلاح مقطعا مصورا له، يوم أمس الجمعة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" ، وهو يتدرب مع ابنته مكة، في حديقة منزله، من أجل رفع لياقته البدنية ومناعة ابنته الصغيرة،حسب ماذكرت بعض وسائل الاعلام.

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View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 3, 2020 at 9:16am PDT Advertisements



ويظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو المصور،وهو يلعب مع ابنته مكة في حديقة منزله، وذلك قبل أن يقوم بحملها لإتمام بعض التمارين الرياضية.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب أكثر من مليون و400 ألف متابع ومتابعة في فترة زمنية قياسية.

ومحمد صلاح ليس أول لاعب يتدرب مع ابنته،فقد سبقه إلى فعل الأمر نفسه،الأرجنتيني ليونيل ميسي،وكريستيانو رونالدو.

ويشار إلى أنه خوفاً من انتشار "فيروس كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسابيع ب "بالوباء العالمي" ،تم تعطيل الدراسة في معظم دول العالم،إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.